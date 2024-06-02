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عربي-دولي

واشنطن تتوقع قبول إسرائيل بمقترح الهدنة.. إذا قبلته حماس

Lebanon 24
02-06-2024 | 14:02
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، إن "الولايات المتحدة تتوقع قبول إسرائيل بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، حال وافقت عليه حماس".

وأعلن بايدن الجمعة، مقترحا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، يبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والمعتقلين.
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وبعد المرحلة الأولى يجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، "هذا مقترح إسرائيلي. لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح، كما نُقل إليها، وهو مقترح إسرائيلي، فإن إسرائيل ستقول نعم".

ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إلى أن قادة حماس رحبوا علانية بالمقترح، مضيفا "نأمل في أقرب وقت ممكن، أن توافق حماس على بدء المرحلة الأولى التي تسمح بإطلاق بعض الرهائن، من المسنين والمرضى والنساء على مدى 6 أسابيع".

وتابع قائلا "سيتوقف القتال، وستدخل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وبينما يحدث كل هذا، سيجلس الجانبان للتفاوض على الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه المرحلة الثانية، ومتى يمكن أن تبدأ".

وأشار إلى أن حماس تشكل تهديدا للشعب الإسرائيلي، لكنها لا تملك القدرات العسكرية للقيام بما فعلته في السابع من أكتوبر".

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، أن "شروط إسرائيل لوقف الحرب لم تتبدل"، مشددا على ضرورة "القضاء على قدرات حماس العسكرية وعلى الحكم، تحرير كل الرهائن وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديداً لإسرائيل".
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