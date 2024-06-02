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تصويت منتظر في اسرائيل على "إنشاء حكومة بديلة لحماس"

Lebanon 24
02-06-2024 | 15:16
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يطرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للتصويت هذا المساء في مجلس الوزراء الحربي، مقترحا لبدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لحماس في قطاع غزة، حسبما كشفت تقارير إعلامية محلية، الأحد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مقترح غالانت سيقضي بإنشاء حكومة بديلة لحماس على الفور.
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وصرح مسؤولون أمنيون أنه ستتم أيضا دراسة إمكانية منح المسؤولين المحليين في شمال قطاع غزة أسلحة للدفاع عن النفس.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن الخطة تقضي بعمل إسرائيل مع "القيادة المحلية" في عدة أحياء في شمال غزة.

وأشارت المصادر إلى أنه "من المفترض أن يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية لهذه الأحياء، على الأقل في البداية، حتى لا تسيطر عليها حماس".
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