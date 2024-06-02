غضب وصراخ في اجتماع قيادة الشمال الإسرائيلية.. اليكم ما جرى

Advertisement

شهد اجتماع قيادة الشمال الإسرائيلية، الأحد، حالة من الغضب العارم، مع استمرار تساقط الصواريخ على البلدات الواقعة قرب الحدود مع لبنان.وبحسب ما أوردت القناة 14 الإسرائيلية، فخلال اجتماع بين رؤساء السلطات في الشمال والقائد العام أوري غوردين، وجهت إلى الأخير أسئلة تتعلق باعتراض الصواريخ المتساقطة على البلدات الشمالية التي يطلقها حزب الله اللبناني.القناة أفادت أن غوردين بدلا من أن يجيب على الأسئلة، وجه انتقادات لاذعة إلى أفيحاي شتيرن رئيس بلدية كريات شمونة الحدودية.وصرخ قائد المنطقة الشمالية في وجه شتيرن، وطرق الطاولة وبدأ بجمع أمتعته من المكان، وفي الوقت نفسه غادر رئيس بلدية كريات شمونة الغرفة غاضبا، حسبما قاله الحاضرون في الاجتماع.