وفاة الوزير الإسرائيلي الأسبق دافيد ليفي

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نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عضو الكنيست الوزير السابق دافيد ليفي، الذي توفي الأحد عن عمر 86 عاما.وولد ليفي في المغرب عام 1937 ووصل إلى إسرائيل في 1959، وأرسى حضوره في الحياة السياسية في البلاد مع بداية سبعينيات القرن الفائت بوصفه مسؤولا نقابيا، ثم عضوا في الكنيست اعتبارا من 1969، واحتفظ بمقعده في البرلمان طوال 36 عاما.ودافع ليفي عن اليهود المتحدرين من شمال إفريقيا.وعين وزيرا عام 1977، وتولى على التوالي حقائب الاندماج والعمل والإسكان والشؤون الخارجية، مع كونه نائبا لرئيس الوزراء حتى 1992.وكان ليفي خصما لبنيامين نتنياهو وترشح ضده لترؤس الليكود في 1992، لكنه حل ثانيا في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني النافذ.وأسس حزبه "الجسر" في 1995 وشارك في حكومتي نتنياهو ثم إيهود باراك في 1999، وتولى مجددا منصب نائب رئيس الوزراء بين 1996 و2001.تم تداول اسمه ليكون رئيسا بعد تقاعده السياسي، لكنه لم يترشح.