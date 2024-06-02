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عربي-دولي

عمره 93 عامًا.. ملياردير شهير يتزوج للمرة الخامسة وهذا عمر زوجته (صورة)

Lebanon 24
02-06-2024 | 16:43
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تزوج قطب الإعلام اليميني روبرت مردوخ السبت، للمرة الخامسة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.
 
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عمره 93 عامًا.. الملياردير روبروت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة


ونشرت الصحيفة، المملوكة لمردوخ، صورًا للملياردير الأسترالي، البالغ من العمر 93 عامًا، إلى جانب زوجته البالغة من العمر 67 عامًا، عالمة الأحياء الجزيئية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، في مزرعته في بيل إير، كاليفورنيا، حيث أقيم الحفل.

ظل مردوخ لعقود من الزمن على رأس شركتي فوكس كوربوريشن ونيوز كورب، وهما شركتان إعلاميتان لهما منافذ إعلامية تشمل وول ستريت جورنال، ونيويورك بوست، وفوكس نيوز.

أعلن مردوخ، الذي تبلغ ثروته الصافية 9.77 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، في تشرين الثاني 2023 أنه سيتنحى عن منصب رئيس كلتا المؤسستين، ويسلم زمام الأمور إلى ابنه لاتشلان. 

آنذاك، أكد مردوخ أنه سيواصل "دوره النشط" في نيوز كورب ولا يزال يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة الفخري للشركتين.

وبدأ مردوخ بمواعدة جوكوفا الصيف الماضي، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وأعلن الزوجان خطوبتهما في أذار الماضي.

وكان مردوخ متزوجًا مؤخرًا من عارضة الأزياء السابقة جيري هول، وقد انفصل الزوجان في عام 2022.

وفي أذار 2023، تقدم مردوخ لخطبة آن ليزلي سميث ولكن تم إلغاء الخطبة بعد أسبوعين. (cnn )

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