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عربي-دولي

اصطدام مروّع لطائرتين أثناء تحليقهما في السماء.. وهذا مصير الطيار! (فيديو)

Lebanon 24
02-06-2024 | 16:56
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لقي طيار حتفه وأصيب آخر بعد ظهر الأحد، في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال.

وفي مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ست طائرات وهي تؤدي عرضًا على ارتفاع عشرات الأمتار من الأرض، ثم ترتفع إحداها وتصطدم بطائرة أخرى قبل أن تتحطم وسط سحابة من الدخان.
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من جانبها، أعلنت القوات الجوية البرتغالية في بيان أن الطائرتين "تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي، شاركت فيه ست طائرات. كما قال الجيش إنه خلال التصادم الذي وقع بعيد الرابعة عصرا، قضى شخص "من الجنسية الإسبانية".

وأوضح متحدث باسم الجيش أنه الطيار كان قائد إحدى الطائرتين، وفق ما نقلته "فرانس برس".

كما أصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة. وأوضح البيان أنه "تلقى علاجا طارئا" قبل "نقله إلى المستشفى في باجة"، وهي بلدة تقع جنوب البلاد ويبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة.

وأوضح الجيش البرتغالي أن الطائرة التي سقطت على الأرض تحطمت "خارج محيط القاعدة الجوية" بينما تمكنت الطائرة الثانية من الهبوط على المدرج، مؤكدا أن الحادث "لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الحضور".

وينتمي الطياران إلى فريق استعراضي يسمى "ياك ستارز" وأعضاؤه من الجنسيتين الإسبانية والبرتغالية. وكانا يحلقان بطائرتين من طراز ياكوفليف ياك-52، وهي طائرة صغيرة سوفياتية التصميم مخصصة للتدريب والاستعراضات. (العربية)

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