زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان

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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5,9 درجات وسط اليابان صباح الاثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسب ما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.كما ضرب شبه جزيرة نوتو التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخر في الأول من يناير أسفر عن مقتل 230 شخصاً.وبحسب تلفزيون "إن إتش كيه"، قالت السلطات المحلية إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على الفور.وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن هزة ارتدادية بلغت قوتها 4,8 درجات حدثت بعد عشر دقائق من الزلزال الأول.وطلبت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية من سكان المنطقة التزام الهدوء والحذر من الأجسام المتساقطة.