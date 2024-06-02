قتلى في هجوم إسرائيلي في محيط حلب

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نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن عدداً من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب.وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي تسبب أيضاً في بعض الخسائر المادية.من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال البلاد.وقال المرصد: "دوت انفجارات قوية متتالية مجهولة في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، ناجمة عن استهداف صاروخي مجهول لمعمل النحّاس، حيث تسيطر على البلدة ميليشيات إيرانية من جنسيات سورية وغير سورية، في حين هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء إلى المنطقة لإخماد الحرائق ونقل المصابين."وأضاف أن "الانفجارات جاءت بالتوازي مع قصف بصواريخ البركان شديدة الانفجار، انطلق من ريف حلب الغربي على مواقع هيئة تحرير الشام والفصائل في كفرعمة ونوران بريف حلب الغربي".