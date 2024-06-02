مسؤولون إسرائيليون يريدون تسريع اتفاق التهدئة مع حماس.. إليكم التفاصيل

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عبّر مسؤولين إسرائيليين عن رغبتهم في تسريع إجراءات صفقة تبادل الأسرى حتى قبل وصول رد الحركة الفلسطينية على المقترح الإسرائيلي.وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد إن مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو يريدون تسريع إجراءات اتفاق التهدئة مع حماس حتى قبل وصول رد الحركة على المقترح الإسرائيلي الأخير الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي.ونقلت الهيئة عن مسؤولين قولهم "كبار المسؤولين في مجلس الحرب وفي فرق التفاوض يعتزمون مطالبة نتنياهو بعدم انتظار رد حماس بل اتخاذ خطوات استباقية لضمان القدرة على التوصل إلى اتفاق من خلال المحادثات الوثيقة مع الوسطاء واتخاذ خطوات إنسانية في غزة".نسف الصفقةفيما تتخوف هذه الأطراف من أنه في انتظار رد حماس يمكن أن يتم نسف الصفقة، حتى من قبل مسؤولين إسرائيليين وليس من طرف حماس فقط، رغم أنها اقتراح إسرائيلي، وفق ما أوردته الهيئة.كما أضافت الهيئة أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قالوا إن أصواتا في المؤسسة الأمنية تعتقد أن الحرب يجب أن تتوقف ويتم التوصل إلى اتفاق، حتى على حساب بقاء يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، في السلطة في هذه المرحلة.3 مراحلوكان الرئيس الأميركي بايدن قد أعلن في خطاب يوم الجمعة الماضي أن إسرائيل عرضت مقترحا من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة.وستستمر المرحلة الأولى لمدة ستة أسابيع، وتتضمن: وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.وقال: "كما تتضمن إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين".وأشار إلى أن هذه المرحلة تتضمن إطلاق سراح رهائن أميركيين، وإعادة رفات رهائن قتلوا إلى عائلاتهم.كما "سيعود الفلسطينيون المدنيون إلى بيوتهم في جميع مناطق غزة، ومن ضمنها شمال القطاع، وستتدفق المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميا"، وفق بايدن.المرحلة الثانيةوتتضمن المرحلة الثانية من خارطة الطريق "إنهاء دائما للأعمال العدائية، وتبادل وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور".كما ستشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وفق الرئيس الأميركي.المرحلة الثالثةتتضمن المرحلة الثالثة خطة إعادة إعمار كبرى لغزة، وإعادة ما تبقى من رفات الرهائن الذين قتلوا إلى عائلاتهم، بحسب ما ذكره بايدن.وأضاف الرئيس الأميركي "طالما وفت حماس بالتزاماتها، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيصبح، وفق العبارة الواردة في الاقتراح الإسرائيلي، وقفا دائما للأعمال العدائية".(العربية)