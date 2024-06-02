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عربي-دولي

حريق كبير بمستشفى بالقاهرة.. فهل من إصابات؟

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:20
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اندلع حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي في العاصمة المصرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.

وبحسب موقع القاهرة 24، فقد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى مدينة نصر الدولي. وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق مدفوعة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وفرضت قوات الحماية المدنية طوقاً أمنياً لمحاصرة الحريق ومنع امتداده لباقي أرجاء ال مستشفى.
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كما كشفت المعاينة الأولية تفاصيل نشوب حريق داخل المستشفى، وتبين أنه داخل مخزن بالطابق الخامس بالمستشفى، من دون وقوع خسائر في الأرواح. (العربية)

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