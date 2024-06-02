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عربي-دولي

سقوط مسيّرة لحزب الله في مدينة نهاريا ولا إصابات

Lebanon 24
02-06-2024 | 23:23
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أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام محلية ان طائرة مسيرة أطلقها حزب الله سقطت في مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية أمس الأحد، مما تسبب في اندلاع حريق ولكن دون وقوع إصابات.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من هجوم جوي في المدينة البالغ تعدادها 75 ألف نسمة مما دفع السكان إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ على نحو مستمر من لبنان على شمال إسرائيل.
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وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد طوال اليوم بقصف أهداف لحزب الله.

وتقع نهاريا على بعد سبعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي إنه حاول دون جدوى اعتراض الطائرة المسيرة.

ولم يصدر أي إعلان بعد من حزب الله عن مسؤوليته عن إطلاق الطائرة المسيرة.

ونشر موقع واي نت الإخباري الرائد وقناة 12 التلفزيونية لقطات لسقوط طائرة مسيّرة وهبوطها في منطقة محاطة بالأشجار. وكان بالإمكان رؤية البحر المتوسط في الخلفية.

وقال الجيش إن "الحريق نجم عن سقوط طائرة مسيرة هبطت في نهاريا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية لرويترز قوات الأمن الإسرائيلية وهي تزيل في وقت لاحق جسما من منطقة الحريق الذي كان على جانب طريق في المدينة.(سكاي نيوز)


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