بشأن الحرب في غزة.. هذا ما قاله ترامب للملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمدوف (فيديو)

‏ خلال لقائهما على هامش حدث "UFC 302" في نيويورك أمس الأحد، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للملاكم الروسي الشهير حبيب نور محمدوف أنه سيوقف الحرب في قطاع غزة.



ولحظة دخول ترامب إلى (Prudential Center) في نيويورك قوبل بتصفيق حار لمتابعة حدث "UFC 302" والتي كان من أبرزها النزال الرئيسي الذي جمع بين الروسي إسلام ماخاتشييف والأميركي داستن بوارييه.

وشوهد الرئيس السابق وهو يتحدث مع حبيب بعد نهاية نزال صديقه إسلام ماخاشيف، حيث قال البطل الروسي السابق لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين"، ليرد المرشح الرئاسي الأميركي: "سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب".

وفاز إسلام ماخاتشيف في بطولة UFC 302 بالإخضاع، قبل أن يظهر بطل العالم للوزن الخفيف وهو يصلي فوق علم فلسطين.(العربية)







