بالطيران المسيّر... "المقاومة الإسلامية بالعراق" تهاجم "هدفا حيويا" في حيفا

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها هاجمت فجر اليوم الاثنين، بالطيران المسير "هدفا حيويا" في مدينة حيفا شمال إسرائيل.





وقال "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2024، هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت فجر أمس الأحد، مهاجمة "هدف حيوي" بالطيران المسير في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

وتتبنى فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي". (RT)