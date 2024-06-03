Advertisement

عربي-دولي

بالطيران المسيّر... "المقاومة الإسلامية بالعراق" تهاجم "هدفا حيويا" في حيفا

Lebanon 24
03-06-2024 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1207183-638529962193295010.jpg
Doc-P-1207183-638529962193295010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنها هاجمت فجر اليوم الاثنين، بالطيران المسير "هدفا حيويا" في مدينة حيفا شمال إسرائيل.


وقال "المقاومة الاسلامية في العراق" في بيان، إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الاثنين الموافق 3 / 6 / 2024، هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".
Advertisement
وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أعلنت فجر أمس الأحد، مهاجمة "هدف حيوي" بالطيران المسير في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.
وتتبنى فصائل المقاومة في العراق بين الحين والآخر، قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أميركية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:39 | 2024-06-03
05:30 | 2024-06-03
05:14 | 2024-06-03
04:56 | 2024-06-03
04:52 | 2024-06-03
04:41 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24