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عربي-دولي

بحلول نهاية العام... خبير عسكري بريطاني: الجيش الأوكراني تنتظره كارثة

Lebanon 24
03-06-2024 | 00:24
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اعتبر الخبير العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس أن الجيش الأوكراني مهدد بكارثة بحلول نهاية العام.

وقال ميركوريس في مقابلة مع قناة "Duran" على يوتيوب: "الخسائر اليومية للجيش الأوكراني مروعة بالوتيرة الحالية، بحلول نهاية العام سيكون عدد القتلى والجرحى الأوكرانيين أكثر من عدد الجنود الأوكرانيين الحاليين".
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وفقا له، فإن أوكرانيا لديها بالفعل أقل مرتين من عدد الجنود المطلوب، ويتعين على كييف رمي الجنود في ساحة المعركة بعد أيام قليلة فقط من التدريب.

وتابع: "الغرب يدفعهم لتعبئة الشباب وكبار السن، لن أتفاجأ إذا رأينا على الجبهة جنودا يبلغون من العمر 60 عاما".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 35 ألف جندي وأكثر من 2.7 ألف سلاح في مايو الماضي فقط. (RT)

 
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