"كم طفلا قتلت اليوم؟"... متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأميركية (فيديو)







وهتف المتظاهرون عندما توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى مقر إقامته بعد خروجه من سيارته، وسألوه: "ماذا تقول يا ميلر؟ كم طفلا قتلت اليوم؟.

Advertisement اضغط هنا لمشاهدة الفيديو واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عندما خرج من سيارته أمام مقر إقامته في واشنطن يوم السبت.وهتف المتظاهرون عندما توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى مقر إقامته بعد خروجه من سيارته، وسألوه: "ماذا تقول يا ميلر؟ كم طفلا قتلت اليوم؟.

وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، يمكن رؤية ميلير وهو يلوح للناس بينما واصل المتظاهرون ترديد الشعارات، من دون أن يدلي بأي تعليق.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب من السابع من تشرين الاول إلى 36439 شهيدا و82627 جريحا. (RT)