Advertisement

عربي-دولي

"كم طفلا قتلت اليوم؟"... متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون المتحدث باسم الخارجية الأميركية (فيديو)

Lebanon 24
03-06-2024 | 00:55
A-
A+
Doc-P-1207191-638529983637906899.png
Doc-P-1207191-638529983637906899.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واجه متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عندما خرج من سيارته أمام مقر إقامته في واشنطن يوم السبت.


وهتف المتظاهرون عندما توجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إلى مقر إقامته بعد خروجه من سيارته، وسألوه: "ماذا تقول يا ميلر؟ كم طفلا قتلت اليوم؟.
Advertisement
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
وفي مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، يمكن رؤية ميلير وهو يلوح للناس بينما واصل المتظاهرون ترديد الشعارات، من دون أن يدلي بأي تعليق.
وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب من السابع من تشرين الاول إلى 36439 شهيدا و82627 جريحا. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:39 | 2024-06-03
05:30 | 2024-06-03
05:14 | 2024-06-03
04:56 | 2024-06-03
04:52 | 2024-06-03
04:41 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24