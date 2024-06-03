منشورات تكشف: هذا ما سيفعله ترامب ببايدن لو وصل الرئاسة!

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كشفت دراسة لمنشورات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي حجم الغضب ورغبة الانتقام التي يمتلكهما لاستهداف الرئيس الحالي جو بايدن، والقضاة وغيرهم من الأعداء والخصوم السياسيين كما يسمهم، في حال عاد رئيساً.وبحسب تحليل أجرته منظمة "المواطنون من أجل الشفافية والأخلاق في واشنطن" (كرو)، فإن ترامب كتب أكثر من 13 ألف منشور على منصته "سوشيال تروث"، ووجدت أنه يتعهد بالانتقام والتصعيد ضد أعدائه.كما أكد التحليل أن المرشح المفترض لحزب الجمهوريين قد هدد باستخدام الحكومة الفيدرالية لملاحقة بايدن خلال فترة حكم ثانية، 25 مرة منذ بداية عام 2023.وأوضح أن هذه التهديدات تشمل عمليات تفتيش من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وتحقيقات وتوجيه اتهامات حتى السجن.أيضاً تتضمن اقتراحاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل الأميركية، بأن يتخذا إجراءات ضد أعضاء مجلس الشيوخ والقضاة وأفراد من عائلة بايدن حتى منظمات غير حكومية، وفقا لصحيفة "الغارديان".بدوره، رأى روبرت ماغواير، نائب الرئيس للبحوث والبيانات في "كرو"، أن ترامب يعد بملاحقة من يراهم أعداءه السياسيين، واعداً بتسليح الحكومة تقريباً ضد أي شخص يراه غير مخلص له أو معارضاً بشكل علني له.كما أكد أن ترامب زرع باستمرار هذه الفكرة في رأسه، وقال إن التهم الموجهة إليه هي تهم ملفقة ويبدو أنها منحته ترخيصاً تقريباً ليقول بوضوح: "سأفعل بكم ما فعلتم بي". ففي شهر آب عام 2023 كتب: "إذا ذهبت بعدي، فأنا قادم خلفك".وأيضًا نشر ترامب في شهر كانون الأول عام 2023، مجموعة من الكلمات نقلاً عن خطاباته، وكان أبرز كلمة فيها هي "الانتقام"، ما يعكس كثيراً من تهديداته لبايدن، وأصبحت خطته المألوفة الآن توجيه التهم ضد خصومه، مستحضراً عالماً مرآوياً يدعي فيه أنهم مذنبون في نفس الجرم الذي يُتهم به.وحول المحقق الخاص جاك سميث، فحذّر من أنه ستكون هناك "تبعات أكبر مما يمكن لبايدن أو عصابته أن يفهموها".كذلك قال في آخر، إن توجيه الاتهامات الفيدرالية له "يضع سابقة سيئة بالنسبة لك، جو. يمكن أن يحدث لك الشيء ذاته". (العربية)