من طراز "إف-35"... مقاتلتان تهبطان اضطراريا في اليابان

هبطت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف-35" تابعتان لقوات الدفاع الجوية اليابانية بشكل اضطراري في مطار محافظة أوموري.



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أفادت بذلك وكالة "كيودو" للأنباء، حيث أشارت إلى أن الهبوط الاضطراري تم بسبب مشكلات في الأجهزة الإلكترونية للطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وبسبب الحادث تم إغلاق مدرج المطار، وجار توضيح ملابسات الحادث.

وطائرات "إف-35" هي من الجيل الخامس من المقاتلات متعددة المهام الشبحية وتهدف إلى أداء مهام التفوق الجوي والهجوم، وقادرة على توفير قدرات الحرب الإلكترونية والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. وتقوم شركة "لوكهيد مارتن" بإنتاج هذه الطائرات، والتي تعد أكثر الطائرات فتكا وقابلية للبقاء في الجو وفقا للشركة.



وقد حصل عدد من حلفاء واشنطن منهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة وإيطاليا وبريطانيا وإسرائيل على مئات من هذه الطائرات. (RT)