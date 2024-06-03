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ترامب يحدد "التهديد الوجودي الرئيسي للبشرية"

Lebanon 24
03-06-2024 | 01:15
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن الأسلحة النووية هي التهديد الرئيسي للبشرية، على عكس رئيس الدولة الحالي جو بايدن، الذي يضع تغير المناخ ضمن أولوياته.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أعتقد أن الأسلحة النووية هي أكبر تهديد وليس الاحتباس الحراري العالمي".
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وأضاف ترامب: "يصف بايدن الاحتباس الحراري العالمي بأنه "أكبر تهديد وجودي"، على الرغم من أن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يسبب ضررا .. لا داعي للحديث عنه".
 
وشدد الرئيس السابق على أن استخدام الأسلحة النووية "سيكون إبادة كاملة، وهذا تهديد حقيقي للبشرية".
يذكر أنه من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل.
ويتوقع أن يتنافس على منصب الرئاسة مجددا جو بايدن عن الحزب الديمقراطي وترامب عن الحزب الجمهوري. (RT)
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