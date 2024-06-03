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عربي-دولي

على وقع الخلافات داخل حكومة الحرب.. ليبرمان: نتانياهو عرض علي منصب وزير الدفاع

Lebanon 24
03-06-2024 | 01:44
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قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الأحد، إنه "تلقى عرضا" من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لتولي منصب وزير الدفاع، الذي يشغله حاليا يوآف غالانت، وفقا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
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لكن حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو نفى تقديم مثل هذا العرض، وذلك في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية الكثير من الخلافات بشأن طريقة التعاطي مع الحرب في غزة وملف الرهائن.

وأكد ليبرمان في حديثه لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنه "لن يقبل" مثل هذا العرض، مشيرا  بشكل لا لبس فيه إلى أن إسرائيل "بحاجة قصوى إلى إجراء انتخابات مبكرة".

وشدد على أنه  سبق له أن شغل بالفعل منصب وزير الدفاع في عهد نتانياهو بين عامي 2016 و2018، لافتا إلى أنه استقال "بسبب عدم وجود رغبة في التعامل مع التهديدات بطريقة حقيقية".

وكان ليبرمان قد قدم وثيقة من 11 صفحة عام 2016، عندما كان وزيرا للدفاع، أعادت نشرها بعض وسائل الإعلام العبرية عقب الهجمات غير المسبوقة لحركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي على إسرائيل.

وحذر في تلك الوثيقة من وجود "خطط محتملة" لحماس، لاقتحام الحدود واجتياح المجتمعات في جنوب إسرائيل، وتدمير الممتلكات وقتل مدنيين واختطاف رهائن.

واستقال ليبرمان من منصبه في 2018، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، معتبرا ذلك بأنه "استسلام للإرهاب".

وقال للصحفيين في ذلك الوقت: "ما نفعله الآن هو شراء الهدوء مقابل ثمن باهظ، مع عدم وجود خطة طويلة الأجل للحد من العنف تجاهنا".
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