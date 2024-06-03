منطقة في غزة غير صالحة للعيش والسكن.. ما هي؟!





وقد أحصت الأطقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى وصول جثامين 6 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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أما في رفح جنوبي قطاع غزة، سقط شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرقي المدينة، فيما سقط 5 شهداء آخرين وأصيب البعض، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين قرب دوار أبو جابر في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة. استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف عائلتي البريم وأبو خاطر في منطقة رميضة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.وقد أحصت الأطقم الطبية بمستشفى شهداء الأقصى وصول جثامين 6 شهداء بينهم أطفال وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.أما في رفح جنوبي قطاع غزة، سقط شهيدان في قصف إسرائيلي على منطقة أبو حلاوة شرقي المدينة، فيما سقط 5 شهداء آخرين وأصيب البعض، إثر قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين قرب دوار أبو جابر في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني أن منطقة جباليا لم تعد صالحة للعيش. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن منطقة جباليا شمالي قطاع غزة لم تعد صالحة للعيش والسكن، مؤكدًا أن قوات العدو الإسرائيلي تعمدت استهداف جميع مناحي الحياة، وأن ما حصل في المنطقة يكافئ حربا كاملة. (الجزيرة)