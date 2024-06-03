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عربي-دولي

5 "وشوم" تكشف تفاصيل جديدة عن جرائم "سفاح التجمع" في مصر

Lebanon 24
03-06-2024 | 02:23
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كشفت التحقيقات الجارية بالقضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"سفاح التجمع"، تفاصيل جديدة تتعلق بجرائمه، ومرتبطة بالوشوم المرسومة على جسده، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
 
وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن "القاتل كشف خلال التحقيقات التي تجريها السلطات عن 5 وشوم مرسومة على جسده، "تعود إلى فتيات" كان يعذبهن.
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وأقر المتهم البالغ من العمر 40 عاما، بأن تلك الوشوم "تعود إلى 5 فتيات كان يتلذذ ويستمتع بتعذيبهن وضربهن بأبشع الطرق في الماضي"، وفقا لذات الصحيفة.
وفي مايو الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على المتهم "مزدوج الجنسية"، من محافظة الإسكندرية، ويقيم بمنطقة التجمع الخامس، بعدما قتل 3 نساء، وقام بالتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي. وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة.
وكشف بيان سابق للنيابة العامة المصرية، عن "اصطحاب المتهم للضحايا لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا".
 
وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه المحمول، وفق بيان النيابة.

كما كشفت النيابة العامة عن "وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها"، دون التطرق إلى سلامة المتهم النفسية والعقلية بعد. (الحرة)

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