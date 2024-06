فيضانات وانهيارات أرضية تخلف قتلى في سريلانكا.. وفيديوهات توثق حجم الكارثة!

Extreme Weather - What we know so far.

📌10 Deaths

📌Maximum rainfall 436.5mm Eheliyagoda area

📌Major floods (Millakanda, Ellagawa, Panadugama, Thawalama)

📌Landslide alerts issued#FloodSL #LKA #SriLanka #SriLankaFloods #WeatherSL

📌Tri-forces in actions

📌Flood-affected area… pic.twitter.com/Q5xx07kEDF