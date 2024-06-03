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عربي-دولي
فُقد منذ 7 تشرين.. الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة مسعف في غزة
Lebanon 24
03-06-2024
|
02:33
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، انه تم العثور على جثة مسعف إسرائيلي مفقود منذ 7 تشرين الأول في محيط غزة بعد الاعتقاد أنه كان من بين المحتجزين لدى حماس.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف على رفات الرجل بعد العثور عليها في تجمع سكاني واتضح أنه قتل خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من 7 تشرين.
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وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت قبل ذلك بوقت قصير إنه عثر على رجل مفقود منذ 7 تشرين ميتا في محيط غزة بعدما كان يُفترض أنه من بين المحتجزين لدى حماس.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية برية في قطاع غزة بعد أيام من 7 تشرين بهدف "تحرير الرهائن" والقضاء على حركة حماس.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أسفرت عن إصابة أكثر من 85 ألف آخرين.(سكاي نيوز)
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