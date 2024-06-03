هانتر بايدن ورقة ذهبية للجمهوريين

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ففي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، بات هانتر أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده من الجمهوريين، بدءاً من سلفه دونالد ترامب. في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديمقراطي الانتخابية، تبدأ محاكمة هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في محكمة فيدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري.ففي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، بات هانتر أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده من الجمهوريين، بدءاً من سلفه دونالد ترامب.

لا سيما أن بدء محاكمته يأتي في وقت لا يزال صدى الإدانة التاريخية لترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك، يتردّد بين صفوف الديمقراطيين.



نفى إدمانه

ويتهم مدّعون فيدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً.



كما اتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى، وبالتهرّب بالاستناد إلى "الحيلة"، من الالتزام بدفع 1,4 مليون دولار من الضرائب.



إلا أنه دفع بأنّه غير مذنب بينما من المتوقع محاكمته هذه السنة في كاليفورنيا.

وسيتعيّن على هيئة محلّفين في ويلمينغتون التي تعدّ معقلاً لبايدن في ولاية ديلاوير (شرقا)، أن تبتّ في تهمتين رئيسيتين تتعلّقان باحتمال ملء وثائق ضرورية لشراء سلاح ناري بطريقة احتيالية، وتهمة ثالثة تتعلّق بالحيازة غير القانونية لهذا السلاح.



علماً أن نجل بايدن احتفظ بهذا السلاح 11 يوماً فقط، قبل أن تلقيه صديقته في سلّة المهملات.



"الأشياء الجميلة"

إلى ذلك، من المؤكد أن يتمّ خلال جلسات الاستماع التي ستجري لمدّة أسبوعين، التطرّق إلى كتاب هانتر بعنوان "الأشياء الجميلة" (Beautiful Things الصادر في العام 2021)، الذي تحدث فيه عن إدمانه على الكحول وعن البحث عن المخدّرات ليلاً، وعن محاولته الفاشلة للإقلاع عن المشروب والمخدّرات، والعلاقات العابرة مع أرملة أخيه.



وكان نجل الرئيس أكد سابقا أنه أنهى أربع سنوات من الإدمان في العام 2019، أي بعد شراء المسدّس المثير للجدل. (العربية)