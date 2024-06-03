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إسرائيل تعترض صاروخًا أطلق من اليمن نحو إيلات

Lebanon 24
03-06-2024 | 02:51
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اعترض جيش العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر، وفق ما أعلنه في بيان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن تجاه إيلات، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت بواسطة صاروخ "أرو".
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وسبق الإعلان عن اعتراض الصاروخ، إطلاق صافرات الإنذار في إيلات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مدينة إيلات بصواريخ أو طائرات مسيرات إما قادمة من الشرق أو من الجنوب.

 وغالبا ما تعلن فصائل عراقية مسلحة عن إطلاق مسيرات انتحارية باتجاه إيلات والمدن الإسرائيلية.

كذلك دأب الحوثيون على إعلان إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه إيلات وجنوب إسرائيل، إلى جانب شن هجمات على السفن المتجهة على إسرائيل في البحر الأحمر. (سكاي نيوز)
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