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عربي-دولي

تعانقوا حتى الموت.. فيديو مؤلم جدًا لأصدقاء ابتلعهم فيضان إيطاليا!

Lebanon 24
03-06-2024 | 03:18
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شهدت إيطاليا حادثة مأساوية، فقد وثقت كاميرات مراقبة لحظة شوهد فيها 3 أصدقاء يعانقون بعضهم البعض قبل ثوانٍ من جرفهم خلال فيضان مفاجئ.

وأظهرت اللقطات، باتريسيا كورموس 20 عاما، وصديقتها بيانكا دوروس، 23 عاما، وصديقها كريستيان مولنار، 25 عاما، واقفين في أعماق نهر متماوج.

وكانوا آخر مرة على قيد الحياة يوم الجمعة، عندما كانوا يسيرون على طول نهر ناتيسون في أوديني في منطقة فريولي، لكن المياه ارتفعت إلى مستويات خطيرة بعد أيام من الأمطار الغزيرة، وتقطعت السبل بالمجموعة على جزيرة صغيرة مرصوفة بالحصى في وسط النهر، وهم يمسكون ببعضهم البعض في محاولة لمنع أنفسهم من الانجراف.
 
 
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في حين أفاد رئيس رجال الإطفاء الإقليميين في أودينهي، جورجيو باسيلي، إنه ألقى عليهم حبلاً في محاولة يائسة لإنقاذ المجموعة، إلا أن مياه الفيضانات ابتلعتهم بينما كان يشاهدهم يختفون.

وكانت السلطات الإيطالية أعلنت العثور على جثتين يعتقد أنهما لكورموس ولدوروس، على بعد كيلومتر واحد من مكان الحادث، بحسب صحيفة "ديلي ميل". في حين لا يزال البحث مستمراً عن مولنار، حيث تعهدت خدمة الإطفاء بأنها لن تتوقف حتى تجد الشخص الثالث المفقود.

وأجرت إحدى المرأتين مكالمة طوارئ للشرطة في الساعة 1.35 ظهرا يوم الجمعة، وسرعان ما وصل رجال الإطفاء، وطلب منهم أحد الرجال أن يلتصقوا ببعضهم البعض من جسر قريب ويتمسكوا ببعضهم البعض من أجل الاستقرار.

وقال أحد رجال الإطفاء للأصدقاء المرعوبين: "ابقوا معًا، واجتمعوا معًا، وعانقوا بعضكم البعض". إلا أنه سُمع فيما بعد وهو يقول بفزع: "أوه لا، يا إلهي". (العربية)

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