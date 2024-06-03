كشف السيناتور الجمهوري جيمس ديفيد فانس، أن الولايات المتحدة تتجه نحو صراع نووي بسبب قرار الرئيس جو بايدن الموافقة لكييف بتنفيذ ضربات على روسيا بالأسلحة الأميركية.

وقال فانس على منصة "إكس": "يبدو لي أن خطر نشوب حرب نووية الآن أعلى من أي وقت مضى في ذاكرتي. بايدن يتجه بتهور نحو حرب عالمية ثالثة".

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وأعطى بايدن، أوكرانيا سرا الإذن بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على أهداف في روسيا، وفق ما نقلته وسائل اعلام اميركية.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أميركية، صباح اليوم الجمعة، بأن البنتاغون تلقى تعليمات بوضع توصيات دقيقة لأوكرانيا، التي من خلالها يتم تحديد الأهداف في روسيا، التي يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية أن تضربها بالأسلحة الأميركية.



وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون، بشكل متزايد، للسماح للقوات المسلحة الأوكرانية، بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، وقد وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، هذه الدعوة، يوم الإثنين الماضي، ووفقا له، فقد قام بعض الحلفاء بالفعل برفع هذه القيود.



بدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ممثلي دول الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة صاروخية تم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب. (سبوتنيك)