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عربي-دولي

الاتحاد الدولي للتزلج يبعد الروس عن قوائم التصنيف العالمية... ما السبب؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 03:51
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قام الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد بإزالة المتزلجين الروس من تصنيفاته الرسمية، وتم نشر نسخ جديدة من قوائم أفضل الرياضيين على موقع الاتحاد.
وفي التزلج الفردي للرجال، تصدر التصنيف العالمي، الأميركي إيليا مالينين وفي فئة السيدات كانت الصدارة من نصيب اليابانية كاوري ساكاموتو.
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في التزلج الثنائي، تصدر القائمة الإيطاليان سارة كونتي ونيكولو ماتشي، وفي الرقص على الجليد، احتل البريطانيان ليلى فير ولويس جيبسون المركز الأول في التصنيف.
وتم منع المتزلجين الروس من المنافسة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج في اذار 2022، وكانت آخر مشاركة للمتزلجين الروس هي الألعاب الأولمبية 2022 في بكين. (RT)
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