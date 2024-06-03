الخارجية الروسية تهنئ شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية بالمكسيك

حققت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم، فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس الأحد، وذلك وفقا لنتائج الفرز الأولي للاستمارات الانتخابية.



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وأضاف ريابكوف: "نحن بالتأكيد نهنئ السيدة شينباوم على هذا النجاح الباهر". وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين اليوم، إن روسيا تهنئ كلوديا شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية في المكسيك.وأضاف ريابكوف: "نحن بالتأكيد نهنئ السيدة شينباوم على هذا النجاح الباهر".

وأفاد المعهد الانتخابي الوطني في المكسيك، بأن كلوديا شينباوم، رئيسة بلدية مكسيكو سابقا والمرشحة عن ائتلاف "دعونا نصنع التاريخ معا" الموالي للحكومة، تتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 57.3% تقريبا من الأصوات بعد معالجة 25% من بطاقات الاقتراع. وتقدمت بذلك بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة سوتشيتل غالفيس التي يقدر أنها حصلت على 30% من الأصوات في الاقتراع الذي يقام بدورة واحدة. وفي المركز الثالث جاء خورخي ألفاريز ماينز من حزب الحركة المدنية. (RT)