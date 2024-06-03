ظاهرة فلكية نادرة تبدأ اليوم.. يمكن للمواطنين في الدول العربية رؤيتها!

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من المنتظر أن تبدأ ظاهرة فلكية نادرة اليوم الاثنين، حيث ستشهد السماء ظاهرة "اصطفاف الكواكب"، وذلك عندما تصطف 6 كواكب ويلحق بها القمر في حدث فلكي نادر وفريد يمكن رؤيته بالعين المجردة في السماء.وبحسب خبراء الفلك، يمكن للمواطنين في الدول العربية رؤية هذه الظاهرة بوضوح، حيث تصطف مجموعة "الكواكب السيارة" المكونة من عطارد، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، ونبتون، ثم يلحق بها القمر في خط مستقيم.ستصطف الكواكب في ترتيب قطري عبر السماء، حيث سيظهر كوكب زحل في الأعلى، يليه نبتون، ثم المريخ وأورانوس وعطارد، ويبدو المشتري الأقرب إلى الأفق.ومع ذلك، سيكون من السهل اكتشاف بعض الكواكب أكثر من غيرها.وفي هذا السياق، قال جريجوري براون، عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش: "حاول النظر من الشرق إلى الجنوب الشرقي قبل حوالي ساعة من شروق الشمس في موقع ذي أفق منخفض للغاية".وبحسب براون، "سيكون المريخ وزحل مرئيين بالعين المجردة، والمريخ ذو لون برتقالي واضح، بينما لن يكون نبتون مرئيا إلا من خلال منظار أو تلسكوب إذا كنت محظوظا. وقد يكون من الصعب رؤية كوكب المشتري والزهرة وأورانوس لأنها قريبة جدًا من الشمس، مما يعني أنه من الصعب رؤيتها في شفق الصباح.من جهتها، قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن أفضل الأوقات لمشاهدة ظاهرة "اصطفاف الكواكب" ستكون مع شروق الشمس، بشرط أن تكون السماء صافية.ووفقا لناسا، فقد يضطر الناس في بعض البلدان إلى استخدام التلسكوب لمشاهدة الظاهرة بوضوح.وأشارت الوكالة إلى أن العرض المثالي لظاهرة اصطفاف الكواكب سيكون يوم التاسع والعشرين من حزيران الجاري، حيث سيكون منظر الكواكب وراء بعضها أكثر وضوحًا.وأكد خبراء فلك أنه لا يوجد تأثير لهذه الظاهرة على حياة الناس، وأنها لن تؤدي إلى وقوع الزلازل أو البراكين، نظراً لأن الكواكب السيارة بعيدة جدًا عن الأرض، وتأثير جاذبيتها يكاد يكون معدومًا. (سكاي نيوز)