Advertisement

عربي-دولي

الحكومة المصرية تقدم استقالتها للسيسي

Lebanon 24
03-06-2024 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1207357-638530180757334582.png
Doc-P-1207357-638530180757334582.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة المصرية: تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة (العربية)
lebanon 24
03/06/2024 15:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: رئيس الوزراء يقدم استقالة الحكومة للرئيس السيسي (العربية)
lebanon 24
03/06/2024 15:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: حماس وضعت أسلحتها على الحدود مع مصر لعلمها أن إسرائيل ستكون حذرة في الرد (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 15:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين مصريين: إذا فشلت "استراتيجية الاحتواء" ستجمد الحكومة المصرية العلاقات مع إسرائيل بالكامل (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
03/06/2024 15:40:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مصر

الحكومة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2024-06-03
08:24 | 2024-06-03
08:19 | 2024-06-03
08:00 | 2024-06-03
07:54 | 2024-06-03
07:38 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24