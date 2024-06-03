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عربي-دولي

الصين تنفي اتهام زيلنسكي لها بشأن قمة السلام حول أوكرانيا

Lebanon 24
03-06-2024 | 06:27
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نفت الصين، اليوم الاثنين، اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها تحاول منع دول أخرى من حضور قمة مقررة حول الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منتدى أمني بسنغافورة، يوم الأحد، إن بكين "تعمل جاهدة اليوم على الحؤول دون مشاركة دول في قمة السلام" التي تستضيفها سويسرا في حزيران.
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وتأمل كييف أن تساعد هذه القمة في الحصول على دعم دولي واسع لرؤيتها للشروط الضرورية لإنهاء العملية العسكرية الروسية على أراضيها.

وانتقدت الصين هذه القمة الأسبوع الماضي، معتبرة أنه سيكون "من الصعب" لها أن تشارك في غياب روسيا.

 وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "موقف الصين منفتح وشفاف، ونحن لا نمارس أي ضغوط على دول أخرى"، وفقا لفرانس برس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم الوزارة ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي "على صعيد مفاوضات السلام موقف الصين عادل. فهو لا يستهدف أي دولة أخرى وهو غير موجه بالتأكيد ضد استضافة سويسرا لقمة السلام هذه".

وفي وقت سابق من الأحد، قال زيلينسكي إن أكثر من 100 دولة ومنظمة أعلنت مشاركتها في المؤتمر حتى الآن.

وفيما تشدد الصين على أنها محايدة في النزاع وتسعى إلى تحقيق وقف القتال من خلال الحوار، تنتقد الدول الغربية بكين بسبب تعزيز روابطها مع موسكو ومنحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غطاء دبلوماسيا وسياسيا لشن الحرب.
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