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عربي-دولي

وفاة صحافيّة داخل المستشفى... عانت من آلام شديدة لمدّة شهر

Lebanon 24
03-06-2024 | 06:44
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بعدما لدغها ثعبان سام قبل نحو شهر، توفيت الصحافية السودانية هدى حامد في العاصمة الخرطوم.

وأوضحت مصادر في عائلتها أن "حامد عانت بشدة طوال هذه الفترة بسبب غياب الرعاية الصحية".

كما أضافت أنها ظلت تتحمل الألم حتى بدأت قدمها تسود وتنتفخ، فتم نقلها إلى مستشفى البان جديد حيث فارقت الحياة.
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إلى ذلك تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد الخبر بحزن وصدمة شديدين.

ونعت نقابة الصحافيين السودانيين حامد، مردفة أنها توفيت في مستشفى البان جديد في ضاحية شرق النيل شرق الخرطوم.

بدورها نعت جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية حامد. (العربية)
 

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