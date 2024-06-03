من كلف السيسي تشكيل حكومة جديدة؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" بعد تقديم الحكومة لاستقالتها.



وقال السيسي: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة". (روسيا اليوم)

Advertisement