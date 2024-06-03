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عربي-دولي

من كلف السيسي تشكيل حكومة جديدة؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 07:38
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" بعد تقديم الحكومة لاستقالتها.

وقال السيسي: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة". (روسيا اليوم)
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