غروسي: لا نستطيع الوصول لمنشآت إيران النووية

Advertisement

رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل غروسي، أن على إيران إظهار مزيد من الشفافية بشأن برنامجها النووي.وأضاف في كلمة أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من فيينا اليوم الاثنين، أنه لا يمكن وضع تقرير عن أجهزة الطرد المركزي في إيران بسبب منع الزيارات.كما تابع أن على الوكالة أن تكون قادرة على الوصول لمنشآت إيران النووية.وشدد قائلاً: "نريد مزيدا من أنظمة الرقابة والتحقق في إيران". (العربية)