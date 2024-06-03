نتنياهو: يمكن وقف القتال لاستعادة المحتجزين وليس الحرب

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وأضاف أنه يمكن وقف القتال لاستعادة المحتجزين وليس الحرب.



كما تابع أن من سيحكم غزة في المستقبل ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية.



ورأى أن إيران ووكلاؤها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم زعما أن هذا لن يحدث. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله اليوم الاثنين، إن المرحلة الأولى من الخطة التي تروج لها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة، والتي تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الأسرى لدى حركة حماس، يمكن تنفيذها دون الاتفاق على كل شروط المراحل اللاحقة.وأضاف أنه يمكن وقف القتال لاستعادة المحتجزين وليس الحرب.كما تابع أن من سيحكم غزة في المستقبل ليس حماس ولا السلطة الفلسطينية.ورأى أن إيران ووكلاؤها يريدون رؤية إسرائيل تستسلم زعما أن هذا لن يحدث.

وأعلن أنه لم يوافق على بند الوقف الشامل لإطلاق النار في الصيغة المقترحة، مشددا على أن المرحلة الأولى من صفقة التبادل ستكون منفصلة، على أن يتم بحث بقية المراحل.



كذلك أوضح أن مسألة وقف إطلاق النار لن تكون مرتبطة بالمرحلة الأولى لصفقة التبادل.



واعتبر أن ما أعلنه بايدن كان للتهدئة ولم يكن دقيقا، مشددا على أن هناك تفاصيل في المقترح لم يكشف عنها الرئيس الأميركي. (العربية)