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إطلاق النار على سيارة وباص في مستوطنة إسرائيليّة... شاهدوا هذا الفيديو

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:40
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أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن مسلحا أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع ولاذ بالفرار من دون وقوع إصابات.

وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يُلاحق منفذ عملية إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ورد قبل قليل بلاغ بشأن إطلاق نار باتجاه مركبة وباص إسرائيليين في منطقة مفرق كلكيس. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإغلاق الطرق ويبحثون عن المشتبه بهم في المنطقة". (روسيا اليوم)
 
 
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