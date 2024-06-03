إطلاق النار على سيارة وباص في مستوطنة إسرائيليّة... شاهدوا هذا الفيديو

أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية اليوم الاثنين، بأن مسلحا أطلق النار على سيارة إسرائيلية عند مستوطنة كريات أربع ولاذ بالفرار من دون وقوع إصابات.



وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي يُلاحق منفذ عملية إطلاق النار.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "ورد قبل قليل بلاغ بشأن إطلاق نار باتجاه مركبة وباص إسرائيليين في منطقة مفرق كلكيس. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".



وأضاف أن "جنود الجيش الإسرائيلي قاموا بإغلاق الطرق ويبحثون عن المشتبه بهم في المنطقة". (روسيا اليوم)

بشراكم ..

كريات أربع تحت نيران أسود الخليل



عملية اطلاق نار استهدفت حافلة ومركبة للمستوطنيين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي خليل الرحمن ..

وانسحب المنفذين بسلام



وجيش الاحتلال يستدعي وحدات خاصة وطيران لملاحقة المنفذين الخليل ..

اغلاق كافة الطرق والمنافذ pic.twitter.com/ULcr81Mok0 — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) June 3, 2024 Advertisement