إطلاق النار على سيارة وباص في مستوطنة إسرائيليّة... شاهدوا هذا الفيديو

بشراكم ..
كريات أربع تحت نيران أسود الخليل
عملية اطلاق نار استهدفت حافلة ومركبة للمستوطنيين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي خليل الرحمن ..
وانسحب المنفذين بسلام
وجيش الاحتلال يستدعي وحدات خاصة وطيران لملاحقة المنفذين الخليل ..
اغلاق كافة الطرق والمنافذ pic.twitter.com/ULcr81Mok0
— جَفرا jafra 𓂆 (@JafraPs) June 3, 2024
بشراكم ..
كريات أربع تحت نيران أسود الخليل
عملية اطلاق نار استهدفت حافلة ومركبة للمستوطنيين قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي خليل الرحمن ..
وانسحب المنفذين بسلام
وجيش الاحتلال يستدعي وحدات خاصة وطيران لملاحقة المنفذين الخليل ..
اغلاق كافة الطرق والمنافذ pic.twitter.com/ULcr81Mok0