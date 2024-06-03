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عربي-دولي

إلقاء قنبلة على سفارة إسرائيل في رومانيا.. من نفّذ العمليّة؟

Lebanon 24
03-06-2024 | 08:55
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، إن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الرومانية بوخارست تعرضت لإلقاء قنبلة حارقة، فيما ذكرت تقارير أن المشتبه به حاول إضرام النار في نفسه.

وكشفت الوزارة أن الحادث لم ينتج عنه وقوع أضرار أو إصابات.
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وذكرت أن السلطات الرومانية ألقت القبض على مشتبه به "من أصل سوري على ما يبدو".

وفي التفاصيل أوضحت وزارة الخارجية أن المشتبه به قام بإخراج القنبلة الحارقة وأشعلها وألقى بها خلال خضوعه لتفتيش أمني، وفقا لرويترز.
 
وقالت الشرطة في بوخارست إن الرجل البالغ من العمر 34 عاما اعتقل من قبل ضباط مكافحة الإرهاب، العاملين بجهاز الاستخبارات الروماني قبل وصول الشرطة لموقع الحادث، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
 
وقال متحدث باسم الشرطة لقناة "ديغي 24″ الإخبارية المحلية إن الدافع وراء الحادث هو المظالم الشخصية، وليس السياق الدولي للحرب الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث. (سكاي نيوز عربية) 
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