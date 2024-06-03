31
o
بيروت
30
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
33
o
بيت الدين
37
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تبرئة عمران خان من تهمة "خيانة الدولة"
Lebanon 24
03-06-2024
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
برأت محكمة باكستانية عليا، رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.
وقبيل الانتخابات في شباط، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق رئيس وزراء باكستان السابق في قضايا يصر على أنها رتبت لمنع عودته إلى السلطة.
Advertisement
وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" حضر جلسة المحكمة بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام أباد العليا.
وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.
وما زال عمران خان في السجن حيث يقضي حكما مدته 7 سنوات لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حارس منتخب فلسطين يردّ على وائل عرقجي.. فماذا قال؟
Lebanon 24
حارس منتخب فلسطين يردّ على وائل عرقجي.. فماذا قال؟
23:56 | 2024-06-02
02/06/2024 11:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مرام علي كـ"الأميرة" في عيد ميلاد شقيقتها الإعلامية.. والأخيرة تلفت الجمهور فمن الأجمل؟
Lebanon 24
مرام علي كـ"الأميرة" في عيد ميلاد شقيقتها الإعلامية.. والأخيرة تلفت الجمهور فمن الأجمل؟
15:03 | 2024-06-02
02/06/2024 03:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيراً… التقيتُ "بالجنرال"!
Lebanon 24
وأخيراً… التقيتُ "بالجنرال"!
04:00 | 2024-06-03
03/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "غزو لبنان" و "اليونيفيل".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
Lebanon 24
عن "غزو لبنان" و "اليونيفيل".. إكتشفوا ما قيل داخل إسرائيل!
14:00 | 2024-06-02
02/06/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها على البحر (صور)
Lebanon 24
أطلت بالمايوه.. ابنة نوال الزغبي تستمتع بوقتها على البحر (صور)
03:39 | 2024-06-03
03/06/2024 03:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:20 | 2024-06-03
المغرب.. توقيف 5 أشخاص وحجز 18 طن من المخدرات
11:00 | 2024-06-03
"إقتحام مراكز إسرائيلية" قرب لبنان.. رسائل من "حزب الله" غير عادية!
10:50 | 2024-06-03
الرئاسة الفلسطينية تردّ على تصريحات خامنئي: هدفها التضحية بالدم الفلسطيني
10:37 | 2024-06-03
عن "ضرب" بيروت والدخول إلى لبنان... ماذا قِيلَ في إسرائيل قبل قليل؟
10:26 | 2024-06-03
عدد متابعي ترامب على تيك توك يتجاوز مليونين في ساعات قليلة!
10:26 | 2024-06-03
وزيرٌ إسرائيلي يُوجّه تهديداً "خطيراً" للبنان: هذا ما سنفعله بـ"الحزب" وقياداته
فيديو
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف متطور يعمل مع شبكات الجيل الخامس.. تعرفوا إليه (فيديو)
01:00 | 2024-06-01
03/06/2024 18:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
شهر السلاح بوجه زميله في السفارة.. إقالة سفير بريطانيا لدى المكسيك شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
00:30 | 2024-06-01
03/06/2024 18:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
Lebanon 24
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة لمتصفح Edge الشهير (فيديو)
03:00 | 2024-05-25
03/06/2024 18:25:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24