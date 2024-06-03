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تبرئة عمران خان من تهمة "خيانة الدولة"

Lebanon 24
03-06-2024 | 09:26
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برأت محكمة باكستانية عليا، رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، علما بأنه ما زال مسجونا بتهم أخرى.

وقبيل الانتخابات في شباط، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق رئيس وزراء باكستان السابق في قضايا يصر على أنها رتبت لمنع عودته إلى السلطة.
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وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" حضر جلسة المحكمة بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام أباد العليا.

وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.

وما زال عمران خان في السجن حيث يقضي حكما مدته 7 سنوات لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها. (سكاي نيوز)
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