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عربي-دولي

الخارجية الروسية تفرض عقوبات على سياسيين وصحفيين وخبراء بريطانيين

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:11
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على عدد من السياسيين والصحفيين والخبراء البريطانيين بسبب نشاطاتهم المناهضة لروسيا.

وجاء في البيان: "ردا على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج بعض ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على قائمة العقوبات الروسية".
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على عدد من السياسيين والصحفيين والخبراء البريطانيين بسبب نشاطاتهم المناهضة لروسيا.

وجاء في البيان: "ردا على التصرفات العدائية للجانب البريطاني، تم اتخاذ قرار بإدراج بعض ممثلي المؤسسة السياسية والسلك الصحفي ومجتمع الخبراء البريطانيين على قائمة العقوبات الروسية".
 
ووفقا للبيان، تشمل العقوبات الروسية، بعض السياسيين البريطانيين الذين يتحملون المسؤولية عن صياغة وتنفيذ مسار لندن المناهض لروسيا، وكذلك شملت العقوبات بعض الصحفيين البريطانيين الذين نشروا الأكاذيب عن روسيا والروسفوبيا، بالإضافة لبعض الخبراء الذين يغطون الأحداث الاجتماعية والسياسية المهمة في روسيا بطريقة سلبية وغير صحيحة.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجهود التي يبذلها بعض البريطانيين لتشويه سمعة روسيا وعزلها دوليا سيتم التصدي لها بشكل حاسم من جانب موسكو. (روسيا اليوم) 
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