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إقتصاد

ثامن أكبر سرقة عملات مشفرة في التاريخ.. مئات ملايين الدولارات اختفت!

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:22
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أكدت بورصة العملات المشفرة اليابانية DMM Bitcoin أنها كانت ضحية لاختراق أدى إلى سرقة 4502.9 بيتكوين، أو بما قيمته 305 مليون دولار.

وبحسب شركة أمن العملات المشفرة Elliptic، فإن هذه هي ثامن أكبر سرقة عملات مشفرة في التاريخ.
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قالت "DMM Bitcoin" إنها اكتشفت "تسريبًا غير مصرح به لعملة بيتكوين من محفظتنا"، وأنها لا تزال تحقق، واتخذت تدابير لوقف المزيد من السرقات.
 
وقالت بورصة العملات المشفرة إنها "نفذت أيضًا قيودًا على استخدام بعض الخدمات لضمان أمان إضافي".

كما وعدت الشركة بأن كافة ودائع بيتكوين الخاصة بالعملاء "ستكون مضمونة بالكامل حيث سنشتري المبلغ المعادل من بيتكوين الذي تم تسريبه بدعم من شركات مجموعتنا". (العربية)

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