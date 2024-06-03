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عربي-دولي

عدد متابعي ترامب على تيك توك يتجاوز مليونين في ساعات قليلة!

Lebanon 24
03-06-2024 | 10:26
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 تجاوز عدد متابعي حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على تيك توك المليونين منذ انضمامه إلى المنصة أمس الأحد.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها ترامب، أن تساعده في الوصول إلى الناخبين الشبان في محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة، رغم أنه حاول خلال رئاسته حظر التطبيق، لأسباب أمنية.
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ويخوض ترامب سباقاً محتدماً مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في 5  تشرين الأول المقبل.

وتملك حملة بايدن الانتخابية حساباً على تيك توك يتابعي 336 ألفاً، وذلك رغم توقيع بايدن مشروع قانون لحظر التطبيق، إذا لم تسحب شركة بايت دانس الصينية مالكته، استثماراتها منه. ويستخدم نحو 170 مليون أميركي التطبيق.

ونشر ترامب مقطعاً مصوراً على حسابه على تيك توك السبت، حصل على أكثر من 34 مليون مشاهدة. وظهر ترامب في المقطع وهو يحيي الجماهير في مباراة في فنون القتال في نيوارك بولاية نيوجيرزي.
 
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