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عربي-دولي
الرئاسة الفلسطينية تردّ على تصريحات خامنئي: هدفها التضحية بالدم الفلسطيني
Lebanon 24
03-06-2024
|
10:50
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انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي التي قال فيها إن "المنطقة كانت بحاجة إلى عملية طوفان الأقصى"، واعتبرت أنها تهدف للتضحية بالدم الفلسطيني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها اليوم الاثنين إن "الذي يدفع ثمن الحرب الإسرائيلية واستمرارها هو الشعب الفلسطيني، وهو أول المتأثرين بهذه الحرب"، التي أسفرت منذ 7 تشرين الاول الماضي، عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة 83 ألفا آخرين، و"تدمير البنية التحتية. وتشريد آلاف المواطنين وإبادة مئات العائلات".
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وأضافت الرئاسة أن "هذه التصريحات التي تعلن بوضوح أن هدفها هو التضحية بالدم الفلسطيني.. وتدمير الأرض الفلسطينية، لن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن الشعب الفلسطيني.. ليس بحاجة إلى حروب لا تخدم طموحاته إلى الحرية والاستقلال".
وتابعت الرئاسة: "إننا في مواجهة مستمرة وحدنا مع الاحتلال" و"ما نريده هو إنهاء الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وليس سياسات لا تخدم الأهداف الوطنية الفلسطينية.. وتدمر الشعب الفلسطيني وتهجره من الأرض التي ناضل من أجل الحفاظ على هويتها جيلا بعد جيل". (روسيا اليوم)
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