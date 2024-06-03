المغرب.. توقيف 5 أشخاص وحجز 18 طن من المخدرات

قامت المصالح الأمنية المغربية وسط غرب البلاد اليوم، بإحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات، فيما تمت مصادرة أكثر من 18 طنا من مخدر "الشيرا" مع توقيف 5 أشخاص.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب في بيان أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، من إحباط عملية كبرى للتهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من منطقة سيدي رحال الشاطئية، وحجز ما مجموعه 18 طنا و243 كيلوغراما من مخدر الشيرا".

وأوضحت أن "هذه العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص متلبسين بنقل المخدرات المحجوزة على متن شاحنة كبيرة للنقل الدولي للبضائع، ومحاولة تحميلها على متن ثلاثة زوارق مطاطية سريعة، بغرض تهريبها عبر المسالك البحرية انطلاقا من شاطئ سيدي رحال بضواحي مدينة الدار البيضاء".

كما أكدت أن "إجراءات التفتيش والتمشيط المكاني مكنت من ضبط مجموعة كبيرة من حاويات المحروقات، ومحركات بحرية قوية الدفع، وثلاثة زوارق مطاطية سريعة، ومضخات هوائية، وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى شاحنة كبيرة تم تسخيرها في نقل المخدرات عبر المسالك البرية".

وأشارت إلى أنه تم الاحتفاظ بالأشخاص الخمسة الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة". (روسيا اليوم)