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عربي-دولي

رئيس كازاخستان: غزة على أعتاب مأساة إنسانية

Lebanon 24
03-06-2024 | 11:40
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قال رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، الاثنين، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "على أعتاب مأساة بكل ما تعنيه الكلمة".

 جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال استقباله بمدينة ألماتي الكازاخية، رؤساء برلمانات دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

 وأضاف توكاييف أن المخرج الوحيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

 ووصف التطورات في الشرق الأوسط أنها "مثيرة للقلق"، لافتا إلى مقتل مئات المدنيين في غزة يوميا وبمقدمتهم الأطفال والنساء.

 وأكد مجددا على موقف كازاخستان الثابت إزاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمتمثل في دعم حل الدولتين الذي وصفه بـ "الحل والمخرج الوحيد" للأزمة. (الأناضول)

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