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عربي-دولي

مقتل مستشار عسكري إيراني في سوريا في هجوم إسرائيلي

Lebanon 24
03-06-2024 | 12:20
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ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، أن مستشارا للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا يوم الأحد.

 وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته.

 وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بسقوط قتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد في وقت مبكر الاثنين.

 ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

 وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان.

(سكاي نيوز)
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