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عربي-دولي

"اليونيسف" تحذر: أطفال غزة يعيشون بجانب مكبات النفايات

Lebanon 24
03-06-2024 | 12:40
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حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الاثنين، من أن "أطفال غزة وأسرهم يعيشون بجانب مكبات النفايات ويعانون من الأمراض والروائح الكريهة".

 وأضاف مكتب اليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": أن "أطنان النفايات الصلبة تتراكم بأنحاء قطاع غزة".

 وشدد أن "أطفال غزة وأسرهم يعيشون بجانب مكبات النفايات ويعانون من الأمراض والروائح الكريهة".

وتابعت المنظمة الأممية بالقول: "يجب ألا يمر أي طفل بهذه الظروف، وبالتالي يحتاج أطفال غزة إلى وقف فوري لإطلاق النار". (الأناضول)

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