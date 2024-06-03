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عربي-دولي

بسبب صفقة بايدن.. وزير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو

Lebanon 24
03-06-2024 | 12:38
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هدد  رئيس حزب "هتسيونوت هاداتيت"، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو إذا قبلت الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 ايار الماضي.
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وأكد سموتريتش في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن الحكومة تكرر الأخطاء نفسها وتتخلى مرة تلو الأخرى عن خطوطها الحمراء بينما تتشبث حماس بمواقفها.

وأوضح أن الاقتراح الذي كشف عنه بايدن غير ملزم بالنسبة للحكومة الإسرائيلية.

هذا وتطرق سموتريتش أيضا إلى تدهور الوضع الأمني في الجبهة الشمالية ورأى أنه لا مفر من إقامة شريط مع لبنان بعد حملة برية في المنطقة.
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