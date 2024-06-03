قدمتها 5 دول.. تفاصيل الخطة العربية لإنهاء الحرب في غزة

أعلنت 5 دول عربية، الاثنين، تأييدها جهود الوساطة الثلاثية لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر، عقب اجتماع "افتراضي" بينهم.

وذكر البيان أن الوزراء ناقشوا تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة "للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين (الإسرائيليين)، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة".

وأكد الوزراء الخمسة على "دعمهم لهذه الجهود"، و"بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من حزيران الجاري"، وفق البيان.

وشدد الوزراء على "أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع".

وأكدوا على "ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع".

كما أكدوا على ضرورة "إطلاق عملية إعادة إعمار (للقطاع) في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة".

( الأناضول)