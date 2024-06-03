بعد معاناة مع المرض.. وفاة أول مستشارة للنمسا

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توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريغيت بيرلاين، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد معاناة مع المرض.وفي السياق، أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا، حيث كتب على حسابه في موقع "إكس": "إننا نحزن على أول مستشارة فيدرالية للنمسا.. لقد توفيت بريغيت بيرلاين، اليوم، بعد أن تولت المسؤولية في لحظة صعبة من منطلق حبها لوطنها.. بلدنا مدين لها بدين كبير".بدوره، أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن حزنه الشديد لفقدان المستشارة السابقة، ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.