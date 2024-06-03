Advertisement

عربي-دولي

بعد معاناة مع المرض.. وفاة أول مستشارة للنمسا

Lebanon 24
03-06-2024 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1207497-638530425542844304.jpg
Doc-P-1207497-638530425542844304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفيت المستشارة النمساوية السابقة بريغيت بيرلاين، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد معاناة مع المرض.


وفي السياق، أعرب المستشار النمساوي كارل نيهامر عن حزنه الشديد لفقدان أول مستشارة للنمسا، حيث كتب على حسابه في موقع "إكس": "إننا نحزن على أول مستشارة فيدرالية للنمسا.. لقد توفيت بريغيت بيرلاين، اليوم، بعد أن تولت المسؤولية في لحظة صعبة من منطلق حبها لوطنها.. بلدنا مدين لها بدين كبير".
Advertisement


بدوره، أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين عن حزنه الشديد لفقدان المستشارة السابقة، ووصفها بأنها شخصية وطنية خدمت البلاد بإخلاص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:11 | 2024-06-03
18:51 | 2024-06-03
18:21 | 2024-06-03
18:08 | 2024-06-03
17:43 | 2024-06-03
16:45 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24